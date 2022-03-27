Десятки тысяч человек вышли на марш солидарности с Украиной в Лондоне

Десятки тысяч человек прошли по центру Лондона в субботу, чтобы выразить солидарность с украинским народом и уверенность в победе в войне против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

После призыва президента Украины Владимира Зеленского к людям со всего мира протестовать против кровопролития Трафальгарская площадь превратилась в желто-голубое море.

London was so beautiful today💙💛

It is huge for every Ukrainian inside and outside the country pic.twitter.com/PaeJOvV4NT — Alisa Lialina (@lialina_a) March 26, 2022

Мэр Лондона Садик Хан, организовавший марш солидарности, заявил, что за последний месяц Украина пережила "невероятную боль и страдание". Хан сказал, что Лондон стоял "бок о бок с Украиной в темный час".

ВИДЕО ДНЯ

Хан также объявил о выделении финансирования в размере более чем 1,1 миллиона фунтов стерлингов для поддержки беженцев и людей, ищущих убежища в Лондоне.

На большом экране прозвучал призыв Владимира Зеленского объединяться на митингах и отстаивать свободу, на что люди бурно отреагировали на площади.

Посол Украины Вадим Пристайко в своем выступлении предостерег от умиротворения России, заявив, если Россия победит в Украине – она пойдет дальше на Запад.

По данным Министерства внутренних дел Британии, страна выдала более 20 тысяч виз украинским беженцам, имеющим семейные связи с королевством.

Ранее Британия также запустила схему "Дом для Украины", согласно которой британцы могут принять любого украинца для проживания в своем доме минимум на полгода.