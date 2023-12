Десятки тысяч человек вышли на марш солидарности с Украиной в Лондоне

Десятки тысяч человек прошли по центру Лондона в субботу, чтобы выразить солидарность с украинским народом и уверенность в победе в войне против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

После призыва президента Украины Владимира Зеленского к людям со всего мира протестовать против кровопролития Трафальгарская площадь превратилась в желто-голубое море.

London was so beautiful today💙💛

It is huge for every Ukrainian inside and outside the country pic.twitter.com/PaeJOvV4NT