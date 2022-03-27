Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Армія РФ зменшилась на 16600 солдатів - втрати на 27 березня

Валентина РоманенкоНеділя, 27 березня 2022, 09:40

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія зменшилась на 16600 солдатів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 16600 осіб,
  • танків  ‒ 582 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1664 од,
  • артилерійських систем – 294 од,
  • РСЗВ - 93 од,
  • засоби ППО - 52 од,
  • літаків – 121 од,
  • гелікоптерів – 127 од,
  • автомобільної техніки / vehicles - 1144 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
  • спеціальна техніка / special equipment - 21.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський сказав, що думає про відведення військ Росії

У Макрона після розмови з Путіним заявили, що евакуація з Маріуполя неможлива

Чалий пояснив, як Росія буде гарантом безпеки для України

Американський генерал пояснив, чому США переоцінили можливості РФ

В "Азові" пояснили, чому не будуть відступати з Маріуполя

Корнієнко каже, що ОПЗЖ в Раді не можна заборонити, але є варіант самоліквідації

Усі новини...
війна
Ворог шпигує у повітрі над Одесою, ППО відпрацьовує – ОВА
На Сумщині була перша тиха ніч - голова ОВА
У Львові гасили пожежу понад пів доби після обстрілів
Останні новини
23:55
США розглядає "безліч варіантів" санкцій проти РФ
23:51
Міноборони Великобританії: Росія фактично визнала втрату воєнної ініціативи на Київщині
23:50
Росіяни збрехали про полон бійців "Азову" – ті записали їм відео з Харкова
23:35
У "Дії" вже можна подати заявку на компенсацію за зруйноване житло – президент
23:32
Сергій Квіт склав повноваження голови НАЗЯВО. Уже відомий наступник
23:25
Пентагон: переміщення військ РФ поблизу Києва, ймовірно, зміна позицій, а не відведення
23:17
У експосадовця СБУ Наумова пройшли обшуки у справі про держзраду – ЗМІ
23:11
Металургійні заводи почнуть відновлювати роботу цього тижня – Кубраков
22:57
Зеленський сказав, що думає про відведення військ Росії
22:55
Понад 100 співробітників посольств РФ вислали за місяць з країн ЄС
Усі новини...