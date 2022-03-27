Армія РФ зменшилась на 16600 солдатів - втрати на 27 березня
Неділя, 27 березня 2022, 09:40
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія зменшилась на 16600 солдатів.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 16600 осіб,
- танків ‒ 582 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1664 од,
- артилерійських систем – 294 од,
- РСЗВ - 93 од,
- засоби ППО - 52 од,
- літаків – 121 од,
- гелікоптерів – 127 од,
- автомобільної техніки / vehicles - 1144 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
- спеціальна техніка / special equipment - 21.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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