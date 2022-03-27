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Армія РФ зменшилась на 16600 солдатів - втрати на 27 березня

Валентина РоманенкоНеділя, 27 березня 2022, 09:40
Армія РФ зменшилась на 16600 солдатів - втрати на 27 березня

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія зменшилась на 16600 солдатів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 16600 осіб,
  • танків  ‒ 582 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1664 од,
  • артилерійських систем – 294 од,
  • РСЗВ - 93 од,
  • засоби ППО - 52 од,
  • літаків – 121 од,
  • гелікоптерів – 127 од,
  • автомобільної техніки / vehicles - 1144 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
  • спеціальна техніка / special equipment - 21.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Теми: війнаРосія
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