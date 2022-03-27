Армия РФ уменьшилась на 16600 солдат – потери на 27 марта
Воскресенье, 27 марта 2022, 09:40
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия уменьшилась на 16 600 солдат.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 16600 человек,
- танков - 582 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1664 ед,
- артиллерийских систем – 294 ед,
- РСЗО - 93 ед,
- средства ПВО - 52 ед,
- самолетов – 121 ед,
- вертолетов – 127 ед,
- автомобильной техники / vehicles - 1144 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,
- специальная техника – 21
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.