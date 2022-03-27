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Армия РФ уменьшилась на 16600 солдат – потери на 27 марта

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 09:40

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия уменьшилась на 16 600 солдат.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 16600 человек,
  • танков - 582 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1664 ед,
  • артиллерийских систем – 294 ед,
  • РСЗО - 93 ед,
  • средства ПВО - 52 ед,
  • самолетов – 121 ед,
  • вертолетов – 127 ед,
  • автомобильной техники / vehicles - 1144 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,
  • специальная техника – ​​21
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Темы: войнаРосcия
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