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27 березня працюватиме 2 гумкоридори  

Ірина БалачукНеділя, 27 березня 2022, 08:45
На фото евакуація людей на Київщині. Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка

На 27 березня погодили роботу двох гуманітарних коридорів у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу 27 березня

Пряма мова Верещук: "На сьогодні погоджено 2 гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей. У Донецькій області: з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному транспорті.  

Також погоджено централізовану евакуацію на автобусах з міста Бердянськ до міста Запоріжжя. Місце збору – вулиця Мелітопольське шосе, 27 біля міського спорткомплексу".

Деталі: За словами Верещук, 15 автобусів зараз відправляються з Запоріжжя за вказаним маршрутом. Час їх приїзду до Маріуполя залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів.

Міністр повідомила, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87 б у Бердянську для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у Бердянську працюють гуманітарні штаби. 

 
скриншот з відео Брифінгу

У Луганській області погоджений коридор з міста Рубіжне – до міста Бахмут (евакуація проходитиме по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та в районі залізничного вокзалу).

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Верещук повідомила, що також намагатимуться дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5.

Міністр наголосила, що влада продовжує працювати над іншими маршрутами гуманітарних коридорів.

Верещук додала, що чує всі звернення людей і робить все можливе, щоб окупанти припинили стріляти і дали можливість людям вийти з підвалів і бомбосховищ та пропустили гуманітарні конвої.  

Теми: Українавійнаевакуація
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