27 марта будет работать 2 гумкоридора

На фото эвакуация людей в Киевской области. Фото с Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирила Тимошенко

На 27 марта согласовали работу двух гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге 27 марта

Прямая речь Верещук: "На сегодняшний день согласованы 2 гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей. В Донецкой области: из города Мариуполь в Запорожье на собственном транспорте.

Также согласована централизованная эвакуация на автобусах из города Бердянск в Запорожье. Место сбора – улица Мелитопольское шоссе, 27 возле городского спорткомплекса".

Детали: По словам Верещук, 15 автобусов сейчас отправляются из Запорожья по указанному маршруту. Время их приезда в Мариуполь будет зависеть от скорости прохождения блокпостов оккупантов.

Министр сообщила, что по адресу улица Мелитопольское шоссе, 87 в Бердянске для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Также в Бердянске работают гуманитарные штабы.

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В Луганской области согласован коридор из города Рубежное – в Бахмут (эвакуация будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюри и в районе железнодорожного вокзала).

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Верещук сообщила, что также будут пытаться достать наших людей из укрытия под развалинами хлебозавода и укрытия школы №5.

Министр подчеркнула, что власти продолжают работать над другими маршрутами гуманитарных коридоров.

Верещук добавила, что слышит все обращения людей и делает все возможное, чтобы оккупанты прекратили стрелять и дали возможность людям выйти из подвалов и бомбоубежищ и пропустили гуманитарные конвои.