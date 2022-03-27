Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог шпигує у повітрі над Одесою, ППО відпрацьовує – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 27 березня 2022, 10:14

Одеська обласна військова адміністрація повідомила, що з 26 на 27 березня російські окупанти шпигували у повітрі, а українська протиповітряна оборона відпрацьовувала по них.

Джерело: речник ОВА Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова Братчука: "І вночі, і під ранок лунали сигнали повітряної тривоги.

Це відпрацьовують та відслідковують повітряний простір наші сили Протиповітряної оборони, наші повітряні сили.

Ми говоримо про те, що ворог продовжує активно проводити повітряну розвідку.

Залишається високою ймовірність нанесення артилерійських та ракетних ударів саме з акваторії Чорного моря.

Але наші сили оборони працюють на відмінно".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ОдесавійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський сказав, що думає про відведення військ Росії

У Макрона після розмови з Путіним заявили, що евакуація з Маріуполя неможлива

Чалий пояснив, як Росія буде гарантом безпеки для України

Американський генерал пояснив, чому США переоцінили можливості РФ

В "Азові" пояснили, чому не будуть відступати з Маріуполя

Корнієнко каже, що ОПЗЖ в Раді не можна заборонити, але є варіант самоліквідації

Усі новини...
Одеса
Росії бракує ресурсів для висадки десанту в Одесі – СІТ
На Одещині військовозобов’язаних хотіли переправляти через кордон за 2 тис доларів
В Одесі з російського корабля обстріляли будинки
Останні новини
23:55
США розглядає "безліч варіантів" санкцій проти РФ
23:51
Міноборони Великобританії: Росія фактично визнала втрату воєнної ініціативи на Київщині
23:50
Росіяни збрехали про полон бійців "Азову" – ті записали їм відео з Харкова
23:35
У "Дії" вже можна подати заявку на компенсацію за зруйноване житло – президент
23:32
Сергій Квіт склав повноваження голови НАЗЯВО. Уже відомий наступник
23:25
Пентагон: переміщення військ РФ поблизу Києва, ймовірно, зміна позицій, а не відведення
23:17
У експосадовця СБУ Наумова пройшли обшуки у справі про держзраду – ЗМІ
23:11
Металургійні заводи почнуть відновлювати роботу цього тижня – Кубраков
22:57
Зеленський сказав, що думає про відведення військ Росії
22:55
Понад 100 співробітників посольств РФ вислали за місяць з країн ЄС
Усі новини...