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Ворог шпигує у повітрі над Одесою, ППО відпрацьовує – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 27 березня 2022, 10:14

Одеська обласна військова адміністрація повідомила, що з 26 на 27 березня російські окупанти шпигували у повітрі, а українська протиповітряна оборона відпрацьовувала по них.

Джерело: речник ОВА Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова Братчука: "І вночі, і під ранок лунали сигнали повітряної тривоги.

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Це відпрацьовують та відслідковують повітряний простір наші сили Протиповітряної оборони, наші повітряні сили.

Ми говоримо про те, що ворог продовжує активно проводити повітряну розвідку.

Залишається високою ймовірність нанесення артилерійських та ракетних ударів саме з акваторії Чорного моря.

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Але наші сили оборони працюють на відмінно".

Теми: ОдесавійнаРосія
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