Враг шпионит в воздухе над Одессой, ПВО отрабатывает – ОВА
Воскресенье, 27 марта 2022, 10:14
Одесская областная военная администрация сообщила, что с 26 на 27 марта российские оккупанты шпионили в воздухе, а украинская противовоздушная оборона отрабатывала по ним.
Источник: пресс-секретарь ОВА Сергей Братчук в Telegram
Прямая речь Братчука: "И ночью, и под утро звучали сигналы воздушной тревоги.
Это отрабатывают и отслеживают воздушное пространство наши силы противовоздушной обороны, наши воздушные силы.
Мы говорим о том, что враг продолжает активно проводить воздушную разведку.
Остается высокой вероятность нанесения артиллерийских и ракетных ударов именно с акватории Черного моря.
Но наши силы обороны работают отлично".
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