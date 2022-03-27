Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг шпионит в воздухе над Одессой, ПВО отрабатывает – ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 10:14

Одесская областная военная администрация сообщила, что с 26 на 27 марта российские оккупанты шпионили в воздухе, а украинская противовоздушная оборона отрабатывала по ним.

Источник: пресс-секретарь ОВА Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь Братчука: "И ночью, и под утро звучали сигналы воздушной тревоги.

Реклама:

Это отрабатывают и отслеживают воздушное пространство наши силы противовоздушной обороны, наши воздушные силы.

Мы говорим о том, что враг продолжает активно проводить воздушную разведку.

Остается высокой вероятность нанесения артиллерийских и ракетных ударов именно с акватории Черного моря.

ВИДЕО ДНЯ

Но наши силы обороны работают отлично".

Темы: ОдессавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Одесса
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
Последние новости
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
Все новости...
Реклама: