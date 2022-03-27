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Враг шпионит в воздухе над Одессой, ПВО отрабатывает – ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 10:14

Одесская областная военная администрация сообщила, что с 26 на 27 марта российские оккупанты шпионили в воздухе, а украинская противовоздушная оборона отрабатывала по ним.

Источник: пресс-секретарь ОВА Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь Братчука: "И ночью, и под утро звучали сигналы воздушной тревоги.

Это отрабатывают и отслеживают воздушное пространство наши силы противовоздушной обороны, наши воздушные силы.

Мы говорим о том, что враг продолжает активно проводить воздушную разведку.

Остается высокой вероятность нанесения артиллерийских и ракетных ударов именно с акватории Черного моря.

Но наши силы обороны работают отлично".

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Темы: ОдессавойнаРосcия
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