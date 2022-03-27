Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині ЗСУ пресує ворога, у Київській області була відносно спокійна ніч - дані з регіонів

Валентина РоманенкоНеділя, 27 березня 2022, 10:40
Стародуб Анастасія, 13 р

Українські війська намагаються вибити російську армію з Рубіжного та Попасної на Луганщині, на Херсонщині тривають інтенсивні бої, у Київській області – відносно спокійно.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій

Деталі: Станом на 8.00 ситуація в регіонах

Київщина

Ніч пройшла відносно спокійно. Епіцентром подій залишаються громади Бучанського району — Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська. Обстріли та бої в населених пунктах вздовж Житомирськоі траси.

Чернігівщина

Кілька повітряних тривог по Чернігову та області. Оборонні бої навколо Чернігова.

ВІДЕО ДНЯ

За останню добу ворог обстрілював околиці міста з дальніх відстаней. Характер руйнувань уточнюється.

Житомирщина

Вночі лунали повітряні тривоги.

Кіровоградська область

Ніч минула спокійно, було дві сирени

Дніпропетровщина

Повітряні тривоги вночі. Зранку — спокійно.

Сумщина

Ніч пройшла тихо

Харківщина

Обстріли Харкова окупантами з дальніх відстаней тривали і цієї ночі. Увечері знову обстріляли "Джерело нейтронів". Пошкодження ще не встановили.

Триває "зачистка" ЗСУ звільнених територій у Харківському районі.

По області: тривають бої в Ізюмському напрямку.

Запорізька область

Інформації про бої або ворожі обстріли не надійшло.

Волинь

Ввечері 26 березня сили ППО у небі над областю збили три ракети, які були випущені з Білорусі.

Окрім цього, все відносно спокійно.

Вінничина

Ніч пройшла відносно спокійно, одна повітряна тривога

Закарпаття

Все спокійно.

Хмельницька область

Ніч була відносно спокійною, повітряні тривоги

Тернопіль

Ніч минула спокійно

Черкаси

Відносно спокійно

Львівщина

Ввечері відбулись 2 ракетні обстріли Львова, внаслідок яких постраждали база зберігання пального та бронетанковий завод.

Полтавщина

Відносно спокійно, вночі — повітряні тривоги

Рівненщина

Напередодні ввечері — ракетний удар в нафтобазу. Пожежу локалізовано. Збитки встановлюються. Без жертв.

Чернівці

Ввечері повітряні тривоги. Все спокійно

Івано-Франківськ

Ніч минула спокійно.

Луганщина

ЗСУ намагаються вибити російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися. В деяких районах цих міст тривають вуличні бої. В Попасній, за підтримки артилерії, ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат.  Пошкоджено внаслідок обстрілів школу в селі поблизу Лисичанська, інфраструктуру станції швидкої допомоги в Сєверодонецьку та два оптових склади міста.

Внаслідок дій агресора постраждало двоє осіб, врятовано з-під завалів – четверо.

Донеччина

Обстановка в основному без змін на основних напрямках. Тому з місць  повідомляють про "ніч минула відносно спокійно"

Вночі під обстрілами була  Світлодарська ТГ: у селищі Зайцеве(Жованка) під час обстрілу околиць загорілась трава, очерет. Пошкоджено декілька нежитлових преміщінь. Пожежу до місцеві ліквідували самостійно. Постраждалих немає.

Миколаївщина

Окрім повітряних тривог по всій області, ніч була спокійною

Херсонщина

Тривають інтенсивні бої у територіальній громаді Нововоронцовка, територію якої заняли ЗСУ. Обстріли тривають з обох сторін.

Крім того, бій триває у районах, що знаходяться біля Миколаївської області, а саме у Станіславі та В.Олександрівка. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Одеса

Одна нічна та одна ранкова повітряна тривога

Теми: війна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський сказав, що думає про відведення військ Росії

У Макрона після розмови з Путіним заявили, що евакуація з Маріуполя неможлива

Чалий пояснив, як Росія буде гарантом безпеки для України

Американський генерал пояснив, чому США переоцінили можливості РФ

В "Азові" пояснили, чому не будуть відступати з Маріуполя

Корнієнко каже, що ОПЗЖ в Раді не можна заборонити, але є варіант самоліквідації

Усі новини...
війна
Окупанти обстріляли Красногорівку з "Торнадо-С" – поліція
Ворог шпигує у повітрі над Одесою, ППО відпрацьовує – ОВА
На Сумщині була перша тиха ніч - голова ОВА
Останні новини
23:55
США розглядає "безліч варіантів" санкцій проти РФ
23:51
Міноборони Великобританії: Росія фактично визнала втрату воєнної ініціативи на Київщині
23:50
Росіяни збрехали про полон бійців "Азову" – ті записали їм відео з Харкова
23:35
У "Дії" вже можна подати заявку на компенсацію за зруйноване житло – президент
23:32
Сергій Квіт склав повноваження голови НАЗЯВО. Уже відомий наступник
23:25
Пентагон: переміщення військ РФ поблизу Києва, ймовірно, зміна позицій, а не відведення
23:17
У експосадовця СБУ Наумова пройшли обшуки у справі про держзраду – ЗМІ
23:11
Металургійні заводи почнуть відновлювати роботу цього тижня – Кубраков
22:57
Зеленський сказав, що думає про відведення військ Росії
22:55
Понад 100 співробітників посольств РФ вислали за місяць з країн ЄС
Усі новини...