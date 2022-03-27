Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Луганщине ВСУ прессует врага, в Киевской области была довольно спокойная ночь - данные из регионов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 10:40
На Луганщине ВСУ прессует врага, в Киевской области была довольно спокойная ночь - данные из регионов
Стародуб Анастасия, 13 л

Украинские войска пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной в Луганской области, в Херсонской области продолжаются интенсивные бои, в Киевской области - относительно спокойно.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: По состоянию на 8:00 ситуация в регионах

Реклама:

Киевщина

Ночь прошла относительно спокойно. Эпицентром событий остаются общины Бучанского района – Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская. Обстрелы и бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.

Черниговщина

ВИДЕО ДНЯ

Несколько воздушных тревог по Чернигову и области. Оборонительные сражения вокруг Чернигова.

За последние сутки враг обстреливал окрестности города с дальних расстояний. Характер разрушений уточняется.

Житомирщина

Ночью раздавались воздушные тревоги.

Кировоградская область

Ночь прошла спокойно, было две сирены

Днепропетровщина

Воздушная тревога ночью. Утром спокойно.

Сумщина

Ночь прошла тихо

Харьковщина

Обстрелы Харькова оккупантами с дальних расстояний продолжались и ночью. Вечером снова обстреляли "Источник нейтронов". Повреждения еще не установили.

Идет "зачистка" ВСУ освобожденных территорий в Харьковском районе.

По области: продолжаются бои на Изюмском направлении.

Запорожская область

Информации о боях или вражеских обстрелах не поступило.

Волынь

Вечером 26 марта силы ПВО в небе над областью сбили три ракеты, выпущенные из Беларуси. Кроме этого, все относительно спокойно.

Винница

Ночь прошла относительно спокойно, одна воздушная тревога

Закарпатье

Все спокойно.

Хмельницкая область

Ночь была относительно спокойной, воздушные тревоги

Тернополь

Ночь прошла спокойно

Черкассы

Относительно спокойно.

Львовщина

Вечером состоялись 2 ракетных обстрела Львова, в результате которых пострадали база хранения горючего и бронетанковый завод.

Полтавщина

Относительно спокойно, ночью – воздушные тревоги.

Ровенщина

Накануне вечером был ракетный удар в нефтебазу. Пожар локализован. Ущерб устанавливается. Без жертв.

Черновцы

Вечером воздушные тревоги. Все спокойно.

Ивано-Франковск

Ночь прошла спокойно.

Луганщина

ВСУ пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупанту отчасти удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной, при поддержке артиллерии, враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Повреждена в результате обстрелов школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.

В результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов – четверо.

Донетчина

Обстановка в основном без изменений по основным направлениям. Поэтому с мест сообщают о том, что "ночь прошла относительно спокойно"

Ночью под обстрелами была Светлодарская ТГ: в поселке Зайцево во время обстрела окрестностей загорелась трава, камыш. Повреждены несколько нежилых помещений. Пожар в местные власти ликвидировали самостоятельно. Пострадавших нет.

Николаевщина

Кроме воздушных тревог по всей области ночь была спокойной.

Херсонщина

Идут интенсивные бои в территориальной общине Нововоронцовки, территорию которой заняли ВСУ. Обстрелы продолжаются с обеих сторон.

Кроме того, бой продолжается в районах, находящихся возле Николаевской области, а именно в Станиславе и Александровке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Одесса

Одна ночная и одна утренняя воздушная тревога.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
Все новости...
Реклама: