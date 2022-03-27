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На Луганщине ВСУ прессует врага, в Киевской области была довольно спокойная ночь - данные из регионов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 10:40
Стародуб Анастасия, 13 л

Украинские войска пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной в Луганской области, в Херсонской области продолжаются интенсивные бои, в Киевской области - относительно спокойно.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: По состоянию на 8:00 ситуация в регионах

Киевщина

Ночь прошла относительно спокойно. Эпицентром событий остаются общины Бучанского района – Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская. Обстрелы и бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.

Черниговщина

Несколько воздушных тревог по Чернигову и области. Оборонительные сражения вокруг Чернигова.

ВИДЕО ДНЯ

За последние сутки враг обстреливал окрестности города с дальних расстояний. Характер разрушений уточняется.

Житомирщина

Ночью раздавались воздушные тревоги.

Кировоградская область

Ночь прошла спокойно, было две сирены

Днепропетровщина

Воздушная тревога ночью. Утром спокойно.

Сумщина

Ночь прошла тихо

Харьковщина

Обстрелы Харькова оккупантами с дальних расстояний продолжались и ночью. Вечером снова обстреляли "Источник нейтронов". Повреждения еще не установили.

Идет "зачистка" ВСУ освобожденных территорий в Харьковском районе.

По области: продолжаются бои на Изюмском направлении.

Запорожская область

Информации о боях или вражеских обстрелах не поступило.

Волынь

Вечером 26 марта силы ПВО в небе над областью сбили три ракеты, выпущенные из Беларуси. Кроме этого, все относительно спокойно.

Винница

Ночь прошла относительно спокойно, одна воздушная тревога

Закарпатье

Все спокойно.

Хмельницкая область

Ночь была относительно спокойной, воздушные тревоги

Тернополь

Ночь прошла спокойно

Черкассы

Относительно спокойно.

Львовщина

Вечером состоялись 2 ракетных обстрела Львова, в результате которых пострадали база хранения горючего и бронетанковый завод.

Полтавщина

Относительно спокойно, ночью – воздушные тревоги.

Ровенщина

Накануне вечером был ракетный удар в нефтебазу. Пожар локализован. Ущерб устанавливается. Без жертв.

Черновцы

Вечером воздушные тревоги. Все спокойно.

Ивано-Франковск

Ночь прошла спокойно.

Луганщина

ВСУ пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупанту отчасти удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной, при поддержке артиллерии, враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Повреждена в результате обстрелов школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.

В результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов – четверо.

Донетчина

Обстановка в основном без изменений по основным направлениям. Поэтому с мест сообщают о том, что "ночь прошла относительно спокойно"

Ночью под обстрелами была Светлодарская ТГ: в поселке Зайцево во время обстрела окрестностей загорелась трава, камыш. Повреждены несколько нежилых помещений. Пожар в местные власти ликвидировали самостоятельно. Пострадавших нет.

Николаевщина

Кроме воздушных тревог по всей области ночь была спокойной.

Херсонщина

Идут интенсивные бои в территориальной общине Нововоронцовки, территорию которой заняли ВСУ. Обстрелы продолжаются с обеих сторон.

Кроме того, бой продолжается в районах, находящихся возле Николаевской области, а именно в Станиславе и Александровке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Одесса

Одна ночная и одна утренняя воздушная тревога.

Темы: война
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