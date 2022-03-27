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У понеділок у Києві відключать опалення

Валентина РоманенкоНеділя, 27 березня 2022, 12:09

В понеділок 28 березня в Києві завершується опалювальний період для житлового фонду та обʼєктів інфраструктури міста.

Джерело: КМВА

Деталі: Повідомляється про підписання відповіднго розпорядження військової адміністрації Києва.

Відключення опалення у закладах охорони здоровʼя, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах будуть проводити за письмовими заявками їх керівників.

Столиця живе в умовах воєнного стану, однак працює уся міська інфраструктура, нагадують у КМВА.

Киянам надаються всі комунальні послуги. Цілодобово працюють аварійні бригади для усунення пошкоджень мереж: 150 одиниць техніки та 400 працівників "Київтеплоенерго" та "Київводоканалу". 

Крім того, у столиці курсує 90 сміттєвозів, що забирають відходи з вулиць та дворів, зокрема, і габаритне сміття, яке утворюється внаслідок обстрілів. Понад 2,3 тисячі двірників продовжують прибирати вулиці та двори.

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Теми: Київопалення
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