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В понедельник в Киеве отключат отопление

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 12:09
В понедельник в Киеве отключат отопление

В понедельник 28 марта в Киеве завершается отопительный период для жилого фонда и объектов инфраструктуры города.

Источник: КГВА

Детали: Сообщается о подписании соответствующего распоряжения военной администрации Киева.

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Отключение отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также социально-медицинских учреждениях будут проводить по письменным заявкам их руководителей.

Столица живет в условиях военного положения, но работает вся городская инфраструктура, напоминают в КГВА.

Киевлянам предоставляются все коммунальные услуги. Круглосуточно работают аварийные бригады по устранению повреждений сетей: 150 единиц техники и 400 работников "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканала".

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Кроме того, в столице курсирует 90 мусоровозов, забирающих отходы с улиц и дворов, в частности, и габаритный мусор, образующийся в результате обстрелов. Более 2,3 тысяч дворников продолжают убирать улицы и дворы.

Темы: Киевотопление
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