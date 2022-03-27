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​​Путін може спробувати нав’язати Україні "корейський" сценарій – глава ГУР

Роман ПетренкоНеділя, 27 березня 2022, 12:25
​​Путін може спробувати нав’язати Україні корейський сценарій – глава ГУР

Начальник Головного управління розвідки бригадний генерал Кирило Буданов вважає, що Росія спробує нав’язати Україні "корейський" сценарій та зібрати усі окуповані території в єдине квазідержавне утворення.

Джерело: Буданов, якого цитує ГУР

Пряма мова Буданова: "Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України.

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Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі.

Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні".

Деталі: Він переконаний, що для "російського фашистського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим". Але для реалізації цього плану є головна проблема – незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога.

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Теми: розвідкаокупаціявійнаРосія
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