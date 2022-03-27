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Путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий – глава ГУР

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 12:25
Путин может попытаться навязать Украине корейский сценарий – глава ГУР

Начальник Главного управления разведки бригадный генерал Кирилл Буданов считает, что Россия попытается навязать Украине так называемый "корейский" сценарий и собрать все оккуупированные територии в единое квазигосударственное образование.

Источник: Буданов, которого цитирует ГУР

Прямая речь Буданова: "После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины.

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То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силах.

Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне".

Детали: Он убежден, что для "российского фашистского режима до сих пор актуальным остается вопрос установки сухопутного коридора в Крым". Но для реализации этого плана есть главная проблема – несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.

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Темы: разведкаоккупациявойнаРосcия
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