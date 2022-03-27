За період війни руйнувань зазнали майже 50% громад Київщини

Від часу повномасштабної війни Росії проти України руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київської області.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram

Дослівно: "За минулу добу зафіксовано більше 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури.

За весь період війни руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київщини, що складає 49,2%. Загалом більше 500 об’єктів.

Деталі: Критичних руйнувань завдано у громадах: Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській.

Найнебезпечніші напрямки:

▪️Житомирська траса,

ВІДЕО ДНЯ

▪️Буча – Ірпінь – Гостомель,

▪️Немішаєве,

▪️Дмитрівська громада,

▪️Макарівська громада,

▪️північ Вишгородського району

▪️території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.