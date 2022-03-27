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За период войны разрушениям подверглись почти 50% общин Киевщины

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 12:49
фото ГСЧС

Со времени полномасштабной войны России против Украины разрушения зафиксированы в 34 из 69 общин Киевской области.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры.

За весь период войны разрушения зафиксированы в 34 из 69 общин Киевской области, что составляет 49,2%. В общей сложности более 500 объектов".

Детали: Критические разрушения нанесены в общинах: Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской.

Самые опасные направления в области:

▪️Житомирская трасса,

ВИДЕО ДНЯ

▪️Буча – Ирпень – Гостомель,

▪️Немешаево,

▪️Дмитровская община,

▪️Макаровская община,

▪️север Вышгородского района

▪️территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской общин.

Темы: Киевская областьвойна
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