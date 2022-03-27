За период войны разрушениям подверглись почти 50% общин Киевщины
Со времени полномасштабной войны России против Украины разрушения зафиксированы в 34 из 69 общин Киевской области.
Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram
Дословно: "За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры.
За весь период войны разрушения зафиксированы в 34 из 69 общин Киевской области, что составляет 49,2%. В общей сложности более 500 объектов".
Детали: Критические разрушения нанесены в общинах: Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской.
Самые опасные направления в области:
▪️Житомирская трасса,
▪️Буча – Ирпень – Гостомель,
▪️Немешаево,
▪️Дмитровская община,
▪️Макаровская община,
▪️север Вышгородского района
▪️территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской общин.