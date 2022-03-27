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Німеччина зареєструвала понад 260 тисяч біженців з України

"Європейська правда"Неділя, 27 березня 2022, 12:57

З початку війни в Україні федеральна поліція зареєструвала в Німеччині 266 975 біженців з України. 

Про це у неділю у Twitter повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ, пише "Європейська правда".

Більшість із них – жінки, діти та люди похилого віку.

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Фактична кількість біженців невідома, оскільки немає комплексного прикордонного контролю – ймовірно, вона є значно більшою.

Також не зафіксовано, скільки людей подорожує з Німеччини в інші країни.

Німецька влада реєструє українців лише у випадку, коли вони звертаються, наприклад, щоб отримати державну допомогу.

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За оцінками ООН, кількість українців, які залишили домівки через війну, перевищила 10 мільйонів; з них понад 3 мільйони виїхали за кордон.

Теми: Німеччинабіженці
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