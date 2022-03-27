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Германия зарегистрировала более 260 тысяч беженцев из Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 27 марта 2022, 12:57

С начала войны в Украине федеральная полиция зарегистрировала в Германии 266 975 беженцев из Украины.

Об этом в воскресенье в Twitter сообщило Федеральное министерство внутренних дел, пишет "Европейская правда".

Большинство из них – женщины, дети и пожилые люди.

Фактическое количество беженцев неизвестно, поскольку нет комплексного пограничного контроля – вероятно, оно значительно больше.

Также не зафиксировано, сколько людей путешествует из Германии в другие страны.

Немецкие власти регистрируют украинцев только в случае, когда они обращаются, например, чтобы получить государственную помощь.

По оценкам ООН, количество украинцев, покинувших дома из-за войны, превысило 10 миллионов; из них более 3 миллионов выехали за границу.

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Темы: Германиябеженцы
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