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На Запоріжжі заборонили рух маломірних суден і рибальство на Дніпрі і водосховищах

Ірина БалачукНеділя, 27 березня 2022, 13:10
На Запоріжжі заборонили рух маломірних суден і рибальство на Дніпрі і водосховищах
На фото рибоохоронний патруль на Каховському водосховищі. Фото zoda.gov.ua

На річці Дніпро у межах Запорізької області, а також на Дніпровському і Каховському водосховищах заборонили навігацію маломірних суден та вилов риби.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "На даний час частина узбережжя р. Дніпро та Каховського водосховища знаходиться на тимчасово окупованій території. З метою недопущення переміщення ворожих російських військ на водних об’єктах області розпорядженням обласної військової адміністрації від 26 березня забороняється всім юридичним і фізичним особам переміщення маломірних суден на водних об’єктах області".

Деталі: Повідомляється, що такі обмеження необхідні для виконання завдань з оборони території області з боку Збройних Сил України та Нацгвардії. Заборона діятиме до закінчення воєнного стану.

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Також заборонено вилов риби у Дніпрі, Каховському та Дніпровському водосховищах. Промислове та любительське рибальство наразі дозволені на ставках, озерах та малих річках області.

Водночас у ЗОВА підкреслили, що є загроза мінування ворогом водних об’єктів та прибережних територій, тому на тимчасово окупованих територіях шляхи під’їзду та узбережжя ставків та малих річок можуть бути небезпечними для життя.

За дотриманням обмежень слідкуватиме водна поліція та рибоохоронний патруль. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність, а також вилучення маломірних суден для потреб ЗСУ.

Теми: Запорізька областьвійна
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