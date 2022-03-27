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В Запорожье запретили движение маломерных судов и вылов рыбы в Днепре и водохранилищах

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 13:10
В Запорожье запретили движение маломерных судов и вылов рыбы в Днепре и водохранилищах
На фото рыбоохранный патруль на Каховском водохранилище. Фото zoda.gov.ua

На реке Днепр в пределах Запорожской области, а также на Днепровском и Каховском водохранилищах запретили навигацию маломерных судов и вылов рыбы.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "В настоящее время часть побережья Днепра и Каховского водохранилища находится на временно оккупированной территории. В целях недопущения перемещения вражеских российских войск на водных объектах области распоряжением областной военной администрации от 26 марта запрещается всем юридическим и физическим лицам перемещение маломерных судов на водных объектах области".

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Детали: Сообщается, что такие ограничения необходимы для выполнения задач по обороне территории области со стороны Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии. Запрет будет действовать до окончания военного положения.

Также запрещен вылов рыбы в Днепре, Каховском и Днепровском водохранилищах. Промышленное и любительское рыболовство разрешено на прудах, озерах и малых реках области.

В то же время в ЗОВА подчеркнули, что есть угроза минирования врагом водных объектов и прибрежных территорий, поэтому на временно оккупированных территориях пути подъезда и побережья прудов и малых рек могут быть опасными для жизни.

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За соблюдением ограничений будут следить водная полиция и рыбоохранный патруль. Нарушителям грозит уголовная ответственность, а также изъятие маломерных судов для нужд ВСУ.

Темы: Запорожская областьвойна
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