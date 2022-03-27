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Росія переміщує частину військ у Білорусь - зведення Генштабу

Валентина РоманенкоНеділя, 27 березня 2022, 13:23

Росія продовжує переміщувати свої війська на територію Білорусі для ротації, посилення та поповнення запасів.

Джерело: денне зведення Генштабу

Дослівно: "Триває переміщення підрозділів РФ на територію республіки Білорусь. Вказані заходи проводяться з метою ротації підрозділів, що зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених  та хворих військовослужбовців.

Частина підрозділів збройних сил республіки Білорусь продовжує перебувати на полігонах".

Деталі: На Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії та авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів. В районах Лук’янівки та Рудницького противник зазнав втрат та відійшов.

На Слобожанському напрямку противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат. В районі Слов’янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.

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На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєверодонецьк та Маріуполь. Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли.

У Таврійському операційному районі окупанти силами росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.

Загалом противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України, а українські воїни продовжують ефективно протистояти російським загарбникам: відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках.

Теми: війнаРосіяБілорусь
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