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Россия перемещает часть войск в Беларусь – сводка Генштаба

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 13:23
Россия перемещает часть войск в Беларусь – сводка Генштаба

Россия продолжает перемещать свои войска на территорию Беларуси для ротации, усиления и пополнения запасов.

Источник: дневная сводка Генштаба

Дословно: "Продолжается перемещение подразделений РФ на территорию республики Беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих.

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Часть подразделений вооруженных сил республики Беларусь продолжает находиться на полигонах".

Детали: На Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.

На Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновки и Рудницкого противник понес потери и отошел.

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На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.

На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.

В Таврическом операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.

В целом, противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, а украинские воины продолжают эффективно противостоять российским захватчикам: отбивают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории на отдельных направлениях.

Темы: войнаРосcияБеларусь
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