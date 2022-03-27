Україна почала експортувати зерно в Європу залізницею

Трейдери здійснили перші поставки української кукурудзи до Європи поїздом, оскільки морські порти України залишаються заблокованими через вторгнення Росії.

Про це повідомило агентство АПК-Інформ, яке спеціалізується на аграрній тематиці, пише Reuters.

Україна є великим світовим виробником та експортером зерна, і майже весь її експорт традиційно поставляється з чорноморських портів. Щомісячний експорт зернових до війни перевищував 5 млн тонн.

Трейдери та представник сільського господарства заявили, що Україна, яка все ще має значні обсяги зерна на складах, може почати експортувати його потягами через західний кордон.

"Перші партії у кілька тисяч тонн кукурудзи вже експортовано через західний сухопутний кордон України", – йдеться у повідомленні АПК-Інформ.

Водночас, відзначається, що труднощі з логістикою зберігаються, а пропозиція все ще переважає попит.

Українські транспортні органи заявили, що потягами з України до Європи можна експортувати до 600 тисяч тонн зерна на місяць.