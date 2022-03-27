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Украина начала экспортировать зерно в Европу по железной дороге

"Европейская правда"Воскресенье, 27 марта 2022, 13:53

Трейдеры осуществили первые поставки украинской кукурузы в Европу на поезде, поскольку морские порты Украины остаются заблокированными из-за вторжения России.

Об этом сообщило агентство АПК-Информ, специализирующееся на аграрной тематике, пишет Reuters.

Украина является крупным мировым производителем и экспортером зерна, и почти весь экспорт традиционно поставляется из черноморских портов. Ежемесячный экспорт зерновых до войны превышал 5 млн тонн.

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Трейдеры и представитель сельского хозяйства заявили, что Украина, все еще имеющая значительные объемы зерна на складах, может начать экспортировать его поездами через западную границу.

"Первые партии в несколько тысяч тонн кукурузы уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины", – говорится в сообщении АПК-Информ.

В то же время отмечается, что трудности с логистикой сохраняются, а предложение все еще превалирует спрос.

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Украинские транспортные органы заявили, что поездами из Украины в Европу можно экспортировать до 600 тысяч тонн зерна в месяц.

Ранее "Укрзалізниця" заявила о готовности срочно организовать доставку сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом в границы с Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей.

Темы: экспорт
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