На Сумщині змінили комендантську годину

У Сумській області змінили час комендантської години – вона діятиме з 20:00 до 05:00

Джерело: глава ОДА Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації відтепер перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів заборонено з 20:00 до 5:00".

Нагадаємо: З 17 березня в області діяла комендантська година з 19:00 до 05:00.