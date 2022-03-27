На Сумщині змінили комендантську годину
Неділя, 27 березня 2022, 14:07
У Сумській області змінили час комендантської години – вона діятиме з 20:00 до 05:00
Джерело: глава ОДА Дмитро Живицький у Telegram
Пряма мова Живицького: "Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації відтепер перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів заборонено з 20:00 до 5:00".
Нагадаємо: З 17 березня в області діяла комендантська година з 19:00 до 05:00.
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