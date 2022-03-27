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На Сумщине сменили комендантский час

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 14:07
На Сумщине сменили комендантский час

В Сумской области сменили время комендантского часа – он будет действовать с 20:00 до 05:00

Источник: глава ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Согласно распоряжению главы Сумской областной военной администрации отныне находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков, а также движения транспортных средств запрещено с 20:00 до 5:00".

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Напомним: С 17 марта в области действовал комендантский час с 19:00 до 05:00.

Темы: Сумская областьвойна
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