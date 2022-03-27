У Дніпрі затримали колаборанта, який "мітив" у керівники потенційної адміністрації окупантів - СБУ

Служба безпеки України викрила координатора диверсійних груп РФ на Харківщині та колаборанта, який хотів отримати посаду в окупаційній владі на Дніпропетровщині.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: У Харкові спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання "Л/ДНР" у регіоні.

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Під час затримання у нього вилучили так звані "блокнот разведчика" та "блокнот старшего радиотелефониста", що використовує армія окупантів. Крім того, у нього виявлено 5 бойових гранат, тротилові шашки із запалами та sim-карти російських і білоруських операторів. Наразі він дає покази слідчим СБУ.

У Дніпрі СБУ затримала колаборанта, який "мітив" на керівну посаду потенційної адміністрації окупантів.

Активний у соцмережах прихильник "руZZкого міра" до недавнього часу працював на об’єкті критичної інфраструктури Дніпра, звідки був звільнений, зазначив Дехтяренко.

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Він збирав для окупантів інформацію щодо працівників цього об’єкта, їх політичну орієнтованість і рівень лояльності до Росії.

В Одеській області СБУ у взаємодії зі спецслужбою Молдови викрила транснаціональне організоване угруповання, яке незаконно переправляло українців-призовників за кордон.

Зловмисники переміщували "нелегалів" у Саратський район Одещини, звідки вивозили в Молдову під виглядом депортації. А вже там передавали волонтерам, як біженців.

Вартість "послуг" сягала $10 тис за одного призовника.

У Полтавській області спецслужбівці виявили колаборантку. Уродженка Росії з самого початку війни підтримувала військові злочини окупантів, поширювала у мережі інформацію про "асвабадітелєй" і агітувала за захоплення українських міст, зазначають в СБУ.

Крім того, кіберфахівці служби заблокували діяльність ботоферми в регіоні. Місцевий мешканець продавав доступ до віртуальних номерів українських мобільних операторів, щоб реєструвати ботів у соцмережах.

Його клієнти - громадяни Росії, які через "ботів" поширювали панічні настрої серед українців, фейки та звинувачували ЗСУ у воєнних злочинах, які здійснювала російська армія.

В Івано-Франківській області Служба безпеки викрила агітаторку, яка поширювала антиукраїнський і деструктивний контент у соцмережах.

Вона адмініструвала канали в Youtube, профілі у Facebook та сторінки ВКонтакті. Відстоювала ідею "одного народу росії-Руси", відновлення пам’ятників радянським катам, повернення до сталінської конституції 1936 року, зазначив речник СБУ.

Також у день початку повномасштабного нападу РФ на Україну фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером.

"Кожен із колаборантів нестиме відповідальність за злочини, скоєні проти державної безпеки!", - наголошують в СБУ.