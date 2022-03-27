В Днепре задержан коллаборант, который метил в руководители "администрации" оккупантов - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила координатора диверсионных групп РФ на Харьковщине и коллаборанта, который хотел получить должность в оккупационных властях на Днепропетровщине.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: В Харькове спецназовцы СБУ задержали мужчину, который координировал диверсионные группы и террористические группировки "Л/ДНР" в регионе.

Во время задержания у него изъяли так называемые "блокнот разведчика" и "блокнот старшего радиотелефониста", которые использует армия оккупантов. Кроме того, у него обнаружено 5 боевых гранат, тротиловые шашки с запалами и sim-карты российских и белорусских операторов. Пока он дает показания следователям СБУ.

В Днепре СБУ задержала коллаборанта, который "метил" на руководящий пост потенциальной администрации оккупантов.

Активный в соцсетях сторонник "руZZкого мира" до недавнего времени работал на объекте критической инфраструктуры Днепра, откуда был уволен, отметил Дехтяренко.

Он собирал для оккупантов информацию о работниках этого объекта, их политической ориентированности и уровене лояльности к России.

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В Одесской области СБУ во взаимодействии со спецслужбой Молдовы разоблачила транснациональную организованную группировку, которая незаконно переправляла украинцев-призывников за границу.

Злоумышленники перемещали "нелегалов" в Саратский район Одесской области, откуда вывозили в Молдову под видом депортации. А там передавали волонтерам, как беженцев.

Стоимость "услуг" достигала $10 тыс за одного призывника.

В Полтавской области спецслужбы обнаружили коллаборантку. Уроженка России с самого начала войны поддерживала военные преступления оккупантов, распространяла в сети информацию об "освободителях" и агитировала за захват украинских городов, отмечают в СБУ.

Кроме того, киберспециалисты заблокировали деятельность ботофермы в регионе. Местный житель продавал доступ к виртуальным номерам украинских мобильных операторов, чтобы регистрировать ботов в соцсетях.

Его клиенты - граждане России, которые из-за "ботов" распространяли панические настроения среди украинцев, фейки и обвиняли ВСУ в военных преступлениях, совершенных российской армией.

В Ивано-Франковской области Служба безопасности разоблачила агитатор, распространявший антиукраинский и деструктивный контент в соцсетях.

Она администрировала каналы в Youtube, профили в Facebook и страницы ВКонтакте. Отстаивала идею "одного народа россии-руси", восстановление памятников советским палачам, возвращение в сталинскую конституцию 1936 года, отмечает спикер СБУ.

Также в день начала полномасштабного нападения РФ на Украину фигурантка отправила фото ракетных обстрелов аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером.

"Каждый из коллаборантов будет нести ответственность за преступления, совершенные против государственной безопасности!", - подчеркивают СБУ.