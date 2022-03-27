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Херсонці знову зібралися на мітинг проти окупації: росіяни застосували газові гранати - ЗМІ

Валентина РоманенкоНеділя, 27 березня 2022, 14:44

Мешканці тимчасово окупованого Херсону вчергове вийшли на мітинг.

Джерело: видання "Мост" із посиланням на численні дописи мешканців міста у соцмережі Facebook

Деталі: Ні викрадення людей, ні використання росіянами зброї не завадили людям зібратися на площі Свободи знову.

Очевидці повідомяють, що окупанти з гучномовців попередили - мітинги заборонені, однак люди все одно продовжують показувати агресору: вони не бояться його, викрикуючи антипутінські гасла та скандуючи "Херсон - це Україна!".

У відповідь на це російські військові розпочали стріляти та використовувати газові гранати. Люди повідомляють, що, на жаль, є постраждалі - учасниці акції поранили ногу. Однак люди не розходяться - зараз вони знаходяться на бульварі Мирному.

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Теми: Херсонакції
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