Херсонці знову зібралися на мітинг проти окупації: росіяни застосували газові гранати - ЗМІ
Неділя, 27 березня 2022, 14:44
Мешканці тимчасово окупованого Херсону вчергове вийшли на мітинг.
Джерело: видання "Мост" із посиланням на численні дописи мешканців міста у соцмережі Facebook
Деталі: Ні викрадення людей, ні використання росіянами зброї не завадили людям зібратися на площі Свободи знову.
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Очевидці повідомяють, що окупанти з гучномовців попередили - мітинги заборонені, однак люди все одно продовжують показувати агресору: вони не бояться його, викрикуючи антипутінські гасла та скандуючи "Херсон - це Україна!".
У відповідь на це російські військові розпочали стріляти та використовувати газові гранати. Люди повідомляють, що, на жаль, є постраждалі - учасниці акції поранили ногу. Однак люди не розходяться - зараз вони знаходяться на бульварі Мирному.