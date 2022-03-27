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Херсонцы снова собрались на митинг против оккупации: россияне применили газовые гранаты - СМИ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 14:44
Херсонцы снова собрались на митинг против оккупации: россияне применили газовые гранаты - СМИ

Жители временно оккупированного Херсона в очередной раз вышли на митинг.

Источник: издание "Мост" со ссылкой на многочисленные сообщения жителей города в соцсети Facebook

Детали: Ни похищение людей, ни использование россиянами оружия не помешали людям собраться на площади Свободы снова.

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Очевидцы сообщают, что оккупанты из громкоговорителей предупредили – митинги запрещены, однако люди все равно продолжают показывать агрессору: они не боятся его, выкрикивая антипутинские лозунги и скандируя "Херсон – это Украина!".

В ответ российские военные начали стрелять и использовать газовые гранаты. Люди сообщают, что, к сожалению, есть пострадавшие – участнице акции ранили ногу. Однако люди не расходятся – сейчас они находятся на бульваре Мирном.

Темы: Херсонакции
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