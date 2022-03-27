Британія анонсувала 3 млн фунтів для українських науковців і зупиняє наукову співпрацю з РФ

Уряд Британії виділяє пакет обсягом 3 млн фунтів стерглінгів на підтримку українських науковців, а також призупиняє співпрацю з російськими університетами і компаніями, що стратегічно важливі для російської влади.

Про це йдеться у заяві уряду від 27 березня, що є у розпорядженні "Європейської правди".

"Уряд прийняв рішення призупинити співпрацю, що фінансується з держкоштів, у сфері досліджень та інновацій з російськими університетами та компаніями, які є стратегічно важливими для влади РФ. Наша мета - запровадити заходи, які негативно вплинуть на Росію та осіб і організації, що тісно пов’язані з Кремлем - але не карати окремо взятих російських науковців, які мають доброчесні наукові інтереси", - зазначають у заяві.

Реклама:

За словами міністра науки Джорджа Фрімена, усі виплати за російськими проєктами, що фінансувалися з британських державних коштів, призупиняють, і нових проєктів співпраці не починатимуть. Крім того, Британія закликатиме до такого кроку партнерів у міжнародних проєктах, де вона не є єдиною співпрацюючою стороною.

"Ми також виділяємо пакет обсягом до 3 млн фунтів для підтримки українських науковців, що знаходяться під загрозою. Ми підтримуємо Україну, її демократично обрану владу та хоробрий народ у ці жахливі часи", - зазначив Фрімен.

Інших деталей щодо пакету фінансування для українських науковців наразі не повідомляють.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, глава МЗС Британії заявила, що санкції проти Росії залишатимуться чинними до повного припинення вогню та виведення російських військ з території України.