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Британія анонсувала 3 млн фунтів для українських науковців і зупиняє наукову співпрацю з РФ

Денис КарловськийНеділя, 27 березня 2022, 15:10
Британія анонсувала 3 млн фунтів для українських науковців і зупиняє наукову співпрацю з РФ
Фото ілюстративне getty images

Уряд Британії виділяє пакет обсягом 3 млн фунтів стерглінгів на підтримку українських науковців, а також призупиняє співпрацю з російськими університетами і компаніями, що стратегічно важливі для російської влади.

Про це йдеться у заяві уряду від 27 березня, що є у розпорядженні "Європейської правди".

"Уряд прийняв рішення призупинити співпрацю, що фінансується з держкоштів, у сфері досліджень та інновацій з російськими університетами та компаніями, які є стратегічно важливими для влади РФ. Наша мета - запровадити заходи, які негативно вплинуть на Росію та осіб і організації, що тісно пов’язані з Кремлем - але не карати окремо взятих російських науковців, які мають доброчесні наукові інтереси", - зазначають у заяві.

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За словами міністра науки Джорджа Фрімена, усі виплати за російськими проєктами, що фінансувалися з британських державних коштів, призупиняють, і нових проєктів співпраці не починатимуть. Крім того, Британія закликатиме до такого кроку партнерів у міжнародних проєктах, де вона не є єдиною співпрацюючою стороною.

"Ми також виділяємо пакет обсягом до 3 млн фунтів для підтримки українських науковців, що знаходяться під загрозою. Ми підтримуємо Україну, її демократично обрану владу та хоробрий народ у ці жахливі часи", - зазначив Фрімен.

Інших деталей щодо пакету фінансування для українських науковців наразі не повідомляють.

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Нагадаємо, глава МЗС Британії заявила, що санкції проти Росії залишатимуться чинними до повного припинення вогню та виведення російських військ з території України. 

Теми: Велика Британіянаукаосвітасанкції
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