Британия анонсировала 3 млн фунтов для украинских ученых и остановит научное сотрудничество с РФ

Правительство Британии выделяет пакет в размере 3 млн фунтов стерглингов в поддержку украинских ученых, а также приостанавливает сотрудничество с российскими университетами и компаниями, стратегически важными для российских властей.

Об этом говорится в заявлении правительства от 27 марта, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Правительство приняло решение приостановить финансируемое из госсредств сотрудничество в сфере исследований и инноваций с российскими университетами и компаниями, которые являются стратегически важными для власти РФ. Наша цель - ввести меры, которые негативно повлияют на Россию, лиц и организации, которые тесно связаны с Кремлем - но не наказывать отдельно взятых российских ученых, у которых есть порядочные научные интересы", – отмечают в заявлении.

По словам министра науки Джорджа Фримена, все выплаты по российским проектам, финансируемым из британских государственных средств, приостанавливают, и новых проектов сотрудничества не будут начинать. Кроме того, Британия будет призывать к такому шагу партнеров в международных проектах, где она не единственная сотрудничающая сторона.

"Мы также выделяем пакет объемом до 3 млн фунтов для поддержки находящихся под угрозой украинских ученых. Мы поддерживаем Украину, её демократически избранную власть и храбрый народ в эти ужасные времена", - отметил Фримен.

Других деталей пакета финансирования для украинских ученых пока не сообщают.

Напомним, глава МИД Британии заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до полного прекращения огня и вывода российских войск с территории Украины.