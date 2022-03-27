В оккупированной Каховке люди вышли на митинг

Во временно оккупированной российскими войсками Каховке в Херсонской области люди вышли на митинг за Украину.

Источник: "Суспільне", министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Прямая речь Федорова: "Мы видим, как мирные жители выгоняют оккупантов из родных городов. Массовые протесты в Славутиче, Херсоне.

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Сегодня Новая Каховка (вероятно, он имел в виду Каховку – ред.) в желто-синих флагах украинцы не боятся даже без оружия противостоять вражеским войскам. Эту страну не победить".