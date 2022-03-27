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ППО збила російський винищувач над Харківщиною

Валентина РоманенкоНеділя, 27 березня 2022, 16:16

Протиповітряна оборона ліквідувала російський літак над Харківською облстю.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Харківський національний університет Повітряних cил імені Івана Кожедуба в Facebook

Деталі: Повідомляється, що 27 березня мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34.

Довідково: Перший політ Су-34 відбувся ще 1990 року, але до армії РФ літак став надходити з 2007 року. З того часу виготовлено близько 140 одиниць цього винищувача-бомбардувальника. Максимальна швидкість Су-34 до 1900 км/год на висоті до 15 км. Вартість - приблизно $36 млн. У війні проти України РФ уже втратила, як мінімум, дев'ять Су-34.

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Теми: Харківська областьвійна
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