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ПВО сбила российский истребитель над Харьковщиной

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 16:16

Противовоздушная оборона ликвидировала российский самолет над Харьковской областью.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в Facebook

Сообщается, что 27 марта мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34.

Справка: Первый полет Су-34 состоялся еще в 1990 году, но в армию РФ самолет стал поступать с 2007 года. С тех пор произведено около 140 единиц этого истребителя-бомбардировщика. Максимальная скорость Су-34 до 1900 км/ч на высоте до 15 км. Стоимость – примерно $36 млн. В войне против Украины РФ уже потеряла, как минимум, девять Су-34.

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Темы: Харьковская областьвойна
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