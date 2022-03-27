Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл біля Чернігова, є поранені
Неділя, 27 березня 2022, 16:19
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл на Чернігівщині, куди їздив із гуманітарною місією.
Джерело: Марцінків у відеозверненні у Facebook
Пряма мова: "Ми з гуманітарною місією їздили до Чернігова, допомогти фактично оточеному місту. 26 березня… ворог обстріляв нашу машину. Слава Богу, всі живі, декілька наших хлопців поранені".
Деталі: За словами Марцінківа, обстріл відбувся майже перед самим Черніговом, перед переправою.
Після цього учасники місії все ж таки доставили допомогу для мешканців міста і бійців ЗСУ.
"Дякую ніжинському міському голові, який допоміг з евакуацією, тому що наш автобус вийшов з ладу через постріли, майже решето", - додав мер Івано-Франківська.
ВІДЕО ДНЯ