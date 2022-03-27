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Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл біля Чернігова, є поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 27 березня 2022, 16:19
Руслан Марцінків, скріншот відео

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл на Чернігівщині, куди їздив із гуманітарною місією.

Джерело: Марцінків у відеозверненні у Facebook

Пряма мова: "Ми з гуманітарною місією їздили до Чернігова, допомогти фактично оточеному місту. 26 березня… ворог обстріляв нашу машину. Слава Богу, всі живі, декілька наших хлопців поранені".

Деталі: За словами Марцінківа, обстріл відбувся майже перед самим Черніговом, перед переправою.

Після цього учасники місії все ж таки доставили допомогу для мешканців міста і бійців ЗСУ.

"Дякую ніжинському міському голові, який допоміг з евакуацією, тому що наш автобус вийшов з ладу через постріли, майже решето", - додав мер Івано-Франківська.

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Теми: Івано-ФранківськЧернігіввійна
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