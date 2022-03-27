Мэр Ивано-Франковска попал под обстрел возле Чернигова, есть раненые

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрел в Черниговской области, куда ездил с гуманитарной миссией.

Источник: Марцинкив в видеообращении в Facebook

Прямая речь: "Мы с гуманитарной миссией ездили в Чернигов, помочь фактически окруженному городу. 26 марта… враг обстрелял нашу машину. Слава Богу, все живы, несколько наших ребят ранены".

Детали: По словам Марцинкива, обстрел произошел почти перед самим Черниговом, перед переправой.

После этого участники миссии все же доставили помощь жителям города и бойцам ВСУ.

"Благодарю нежинского городского голову, который помог с эвакуацией, потому что наш автобус вышел из строя из-за выстрелов, почти решето", - добавил мэр Ивано-Франковска.