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Мэр Ивано-Франковска попал под обстрел возле Чернигова, есть раненые

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 16:19
Руслан Марцинкив, скриншот видео

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрел в Черниговской области, куда ездил с гуманитарной миссией.

Источник: Марцинкив в видеообращении в Facebook

Прямая речь: "Мы с гуманитарной миссией ездили в Чернигов, помочь фактически окруженному городу. 26 марта… враг обстрелял нашу машину. Слава Богу, все живы, несколько наших ребят ранены".

Детали: По словам Марцинкива, обстрел произошел почти перед самим Черниговом, перед переправой.

После этого участники миссии все же доставили помощь жителям города и бойцам ВСУ.

"Благодарю нежинского городского голову, который помог с эвакуацией, потому что наш автобус вышел из строя из-за выстрелов, почти решето", - добавил мэр Ивано-Франковска.

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Темы: Ивано-ФранковскЧерниговвойна
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