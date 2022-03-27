У Туреччині заявили, що світ не може "спалювати мости" з Москвою

Туреччина та інші країни все ще мають вести переговори з Росією, щоб допомогти покласти край війні в Україні.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Якщо всі спалюють мости з Росією, то хто з ними розмовлятиме зрештою. Українців потрібно підтримувати всіма можливими засобами, щоб вони могли захистити себе… але Росія має бути почута так чи інакше, щоб її невдоволення можна було зрозуміти, якщо не виправдати", - сказав Калин на форумі в Досі.

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Член НАТО Туреччина має добрі стосунки як з Росією, так і з Україною та прагнула виступити посередником для припинення війни.

Анкара заявляє, що вторгнення Росії є неприйнятним, але принципово виступає проти західних санкцій і не приєдналася до них.

Економіка Туреччини, і без того ослаблена грудневою валютною кризою, дуже залежить від російської енергетики, торгівлі та туризму, а відколи 24 лютого почалася війна, до Туреччини прибули тисячі росіян, які бачать там безпечний притулок від санкцій.

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Раніше дві суперяхти, пов'язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем, пришвартувалися у Туреччині.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що російські олігархи, які зараз намагаються врятувати майно, арештоване через санкції у державах ЄС, можуть продовжити діяльність у Туреччині.