Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Турции заявили, что мир не может "сжигать мосты" с Москвой

"Европейская правда"Воскресенье, 27 марта 2022, 16:21

Турция и другие страны все еще должны вести переговоры с Россией, чтобы помочь положить конец войне в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если все сжигают мосты с Россией, то кто будет с ними разговаривать в конце концов. Украинцев нужно поддерживать всеми возможными средствами, чтобы они могли защитить себя… но Россия должна быть услышана, так или иначе, чтобы ее недовольство можно было понять, если не оправдать", - сказал Калин на форуме в Дохе.

Реклама:

Член НАТО Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной и стремилась выступить посредником для прекращения войны.

Анкара заявляет, что вторжение России неприемлемо, но принципиально выступает против западных санкций и не присоединилась к ним.

Экономика Турции, и без того ослабленная декабрьским валютным кризисом, сильно зависит от российской энергетики, торговли и туризма, а с тех пор, как 24 февраля началась война, в Турцию прибыли тысячи россиян, видящих там безопасное убежище от санкций.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее две суперяхты, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, пришвартовались в Турции.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские олигархи, которые сейчас пытаются спасти имущество, арестованное из-за санкций в государствах ЕС, могут продолжить деятельность в Турции.

Темы: ТурцияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Турция
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Последние новости
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
Все новости...
Реклама: