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В Турции заявили, что мир не может "сжигать мосты" с Москвой

"Европейская правда"Воскресенье, 27 марта 2022, 16:21

Турция и другие страны все еще должны вести переговоры с Россией, чтобы помочь положить конец войне в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если все сжигают мосты с Россией, то кто будет с ними разговаривать в конце концов. Украинцев нужно поддерживать всеми возможными средствами, чтобы они могли защитить себя… но Россия должна быть услышана, так или иначе, чтобы ее недовольство можно было понять, если не оправдать", - сказал Калин на форуме в Дохе.

Член НАТО Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной и стремилась выступить посредником для прекращения войны.

Анкара заявляет, что вторжение России неприемлемо, но принципиально выступает против западных санкций и не присоединилась к ним.

Экономика Турции, и без того ослабленная декабрьским валютным кризисом, сильно зависит от российской энергетики, торговли и туризма, а с тех пор, как 24 февраля началась война, в Турцию прибыли тысячи россиян, видящих там безопасное убежище от санкций.

Ранее две суперяхты, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, пришвартовались в Турции.

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Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские олигархи, которые сейчас пытаются спасти имущество, арестованное из-за санкций в государствах ЕС, могут продолжить деятельность в Турции.

Темы: ТурцияРосcия
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