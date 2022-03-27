Окупанти випустили дві ракети по Одеській області, але їх збили

Вранці 27 березня російські окупанти випустили дві ракети по Одеській області, але оборона відбила удар.

Джерело: відеокоментар офіцера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова

Пряма мова Назарова: "Зранку 27 березня противник випустив дві ракети по Одеській області, але жодна не потрапила в ціль.

Система оборони Одещини налагоджена чітко і готова протидіяти будь-яким провокаціям противника".

Деталі: Назаров також повідомив, що окупанти намагаються проводити повітряну розвідку берегової смуги та чинити психологічний тиск на цивільне населення прибережних районів.