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Окупанти випустили дві ракети по Одеській області, але їх збили

Ірина БалачукНеділя, 27 березня 2022, 16:23

Вранці 27 березня російські окупанти випустили дві ракети по Одеській області, але оборона відбила удар.

Джерело: відеокоментар офіцера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова

Пряма мова Назарова: "Зранку 27 березня противник випустив дві ракети по Одеській області, але жодна не потрапила в ціль.

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Система оборони Одещини налагоджена чітко і готова протидіяти будь-яким провокаціям противника".

Деталі: Назаров також повідомив, що окупанти намагаються проводити повітряну розвідку берегової смуги та чинити психологічний тиск на цивільне населення прибережних районів.

Теми: Одеська областьвійна
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