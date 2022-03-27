Окупанти випустили дві ракети по Одеській області, але їх збили
Неділя, 27 березня 2022, 16:23
Вранці 27 березня російські окупанти випустили дві ракети по Одеській області, але оборона відбила удар.
Джерело: відеокоментар офіцера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова
Пряма мова Назарова: "Зранку 27 березня противник випустив дві ракети по Одеській області, але жодна не потрапила в ціль.
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Система оборони Одещини налагоджена чітко і готова протидіяти будь-яким провокаціям противника".
Деталі: Назаров також повідомив, що окупанти намагаються проводити повітряну розвідку берегової смуги та чинити психологічний тиск на цивільне населення прибережних районів.