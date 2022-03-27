Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты выпустили две ракеты по Одесской области, но их сбили

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 16:23

Утром 27 марта российские оккупанты выпустили две ракеты по Одесской области, но оборона отразила удар.

Источник: видео-комментарий офицера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова 

Прямая речь Назарова: "Утром 27 марта противник выпустил две ракеты по Одесской области, но ни одна не попала в цель.

Реклама:

Система обороны Одесской области настроена четко и готова противодействовать любым провокациям противника".

Детали: Назаров также сообщил, что оккупанты пытаются проводить воздушную разведку береговой полосы и оказывать психологическое давление на гражданское население прибрежных районов.

Темы: Одесская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Одесская область
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Последние новости
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
Все новости...
Реклама: