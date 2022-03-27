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Оккупанты выпустили две ракеты по Одесской области, но их сбили

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 16:23

Утром 27 марта российские оккупанты выпустили две ракеты по Одесской области, но оборона отразила удар.

Источник: видео-комментарий офицера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова 

Прямая речь Назарова: "Утром 27 марта противник выпустил две ракеты по Одесской области, но ни одна не попала в цель.

Система обороны Одесской области настроена четко и готова противодействовать любым провокациям противника".

Детали: Назаров также сообщил, что оккупанты пытаются проводить воздушную разведку береговой полосы и оказывать психологическое давление на гражданское население прибрежных районов.

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Темы: Одесская областьвойна
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