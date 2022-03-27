Папа Римський закликав зупинити війну, поки вона не знищила людство

Папа Римський Франциск закликав політичних лідерів зупинити війну в Україні, поки вона не знищила людство.

Джерело: Папа Римський у Twitter

Before the danger of self-destruction, may humanity understand that the moment has come to abolish war, to erase it from human history before it erases human history. May every political leader reflect and dedicate themselves to this! Реклама: March 27, 2022

Деталі: На сторінці Папи опубліковано серію повідомлень українською, російською та англійською мовами.

Дослівно: "Перед обличчям небезпеки самознищення, людство повинно усвідомити, що настав час зупинити війну, стерти її з людської історії, перш ніж вона зітре людську історію. Кожен політичний лідер має замислитися і присвятити себе цій меті!".

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"Війна нищить не лише теперішнє, але й майбутнє. Від початку агресії проти України кожна друга дитина стала біженцем. Це нищить майбутнє, завдає болючі травми найменшим і невинним. В цьому – звірство війни, що є варварською і святотатською дією!".

"Ми не повинні звикати до війни! Ми повинні, натомість, перетворити сьогоднішнє обурення на завтрашнє зобов’язання. Бо якщо з цієї історії ми вийдемо такими самими, якими були перед тим, то всі, певним чином, будемо винними".

"Кожен день війни погіршує ситуацію для всіх. Тому знову звертаюся із закликом: досить, зупиніть це, зупиніть зброю, рухайтеся серйозно до миру!".