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Папа Римський закликав зупинити війну, поки вона не знищила людство

Катерина ТищенкоНеділя, 27 березня 2022, 17:42
Папа Франциск, Getty Images

Папа Римський Франциск закликав політичних лідерів зупинити війну в Україні, поки вона не знищила людство.

Джерело: Папа Римський у Twitter

Деталі: На сторінці Папи опубліковано серію повідомлень українською, російською та англійською мовами.

Дослівно: "Перед обличчям небезпеки самознищення, людство повинно усвідомити, що настав час зупинити війну, стерти її з людської історії, перш ніж вона зітре людську історію. Кожен політичний лідер має замислитися і присвятити себе цій меті!".

 "Війна нищить не лише теперішнє, але й майбутнє. Від початку агресії проти України кожна друга дитина стала біженцем. Це нищить майбутнє, завдає болючі травми найменшим і невинним. В цьому – звірство війни, що є варварською і святотатською дією!".

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"Ми не повинні звикати до війни! Ми повинні, натомість, перетворити сьогоднішнє обурення на завтрашнє зобов’язання. Бо якщо з цієї історії ми вийдемо такими самими, якими були перед тим, то всі, певним чином, будемо винними".

"Кожен день війни погіршує ситуацію для всіх. Тому знову звертаюся із закликом: досить, зупиніть це, зупиніть зброю, рухайтеся серйозно до миру!".

Теми: Папа Римськийвійна
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