Папа Римский призвал остановить войну, пока она не уничтожила человечество

Папа Римский Франциск призвал политических лидеров остановить войну на Украине, пока она не уничтожила человечество.

Источник: Папа Римский в Twitter

Before the danger of self-destruction, may humanity understand that the moment has come to abolish war, to erase it from human history before it erases human history. May every political leader reflect and dedicate themselves to this!

