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В Ірландії підтримка вступу в НАТО зросла до рекордного рівня після нападу РФ на Україну

Неділя, 27 березня 2022, 18:03

Більшість громадян Ірландії підтримують збільшення військових витрат і майже половина хоче вступити до НАТО на тлі вторгнення Росії в Україну.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, опубліковані Business Post, пише "Європейська правда".

Дані опитування показують, що 48% ірландців хочуть вступу до НАТО, тоді як 39% респондентів висловилися проти. Підтримка є рекордною для цього питання.

У січні аналогічне опитування показало, що лише 34% підтримують приєднання до трансатлантичного військового альянсу.

Серед опитаних 59% заявили, що хочуть, щоб Ірландія значно збільшила військові витрати, а 28% висловилися проти.

Крім того, 46% опитаних заявили, що підтримають референдум про те, щоб ірландські війська служили у потенційній майбутній європейській армії.

Річні витрати Ірландії на оборону нині становлять 1,1 мільярда євро, що є найнижчим показником у ЄС і становить лише 0,2% від ВВП.

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У звіті, підготовленому на замовлення уряду минулого місяця, рекомендувалося збільшити ці витрати як мінімум на 50% або, за найагресивнішого сценарію, потроїти їх.

Раніше в уряді Ірландії заявили, що до кінця квітня в країні буде 40 000 українських біженців.

Теми: НАТОІрландія
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