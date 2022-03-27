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В Ирландии поддержка вступления в НАТО выросла до рекордного уровня после нападения РФ на Украину

Воскресенье, 27 марта 2022, 18:03

Большинство граждан Ирландии поддерживают увеличение военных расходов, и почти половина хочет вступить в НАТО на фоне вторжения России в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные Business Post, пишет "Европейская правда".

Данные опроса показывают, что 48% ирландцев хотят вступления в НАТО, тогда 39% респондентов высказались против. Поддержка является рекордной для этого вопроса.

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В январе аналогичный опрос показал, что только 34% поддерживают присоединение к трансатлантическому военному альянсу.

Среди опрошенных 59% заявили, что хотят, чтобы Ирландия "значительно увеличила" военные расходы, а 28% высказались против этого.

Кроме того, 46% опрошенных заявили, что поддержат референдум о том, чтобы ирландские войска служили в потенциальной будущей европейской армии.

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Годовые расходы Ирландии на оборону в настоящее время составляют 1,1 миллиарда евро, что является самым низким показателем в ЕС и составляет всего 0,2% от ВВП.

 В отчете, подготовленном по заказу правительства в прошлом месяце, рекомендовалось увеличить эти расходы как минимум на 50% или, в самом агрессивном сценарии, утроить их.

Ранее в правительстве Ирландии заявили, что к концу апреля в стране будет 40 тысяч украинских беженцев.

Темы: НАТОИрландия
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