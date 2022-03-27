Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ирландии поддержка вступления в НАТО выросла до рекордного уровня после нападения РФ на Украину

Воскресенье, 27 марта 2022, 18:03

Большинство граждан Ирландии поддерживают увеличение военных расходов, и почти половина хочет вступить в НАТО на фоне вторжения России в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные Business Post, пишет "Европейская правда".

Данные опроса показывают, что 48% ирландцев хотят вступления в НАТО, тогда 39% респондентов высказались против. Поддержка является рекордной для этого вопроса.

В январе аналогичный опрос показал, что только 34% поддерживают присоединение к трансатлантическому военному альянсу.

Среди опрошенных 59% заявили, что хотят, чтобы Ирландия "значительно увеличила" военные расходы, а 28% высказались против этого.

Кроме того, 46% опрошенных заявили, что поддержат референдум о том, чтобы ирландские войска служили в потенциальной будущей европейской армии.

Годовые расходы Ирландии на оборону в настоящее время составляют 1,1 миллиарда евро, что является самым низким показателем в ЕС и составляет всего 0,2% от ВВП.

ВИДЕО ДНЯ

 В отчете, подготовленном по заказу правительства в прошлом месяце, рекомендовалось увеличить эти расходы как минимум на 50% или, в самом агрессивном сценарии, утроить их.

Ранее в правительстве Ирландии заявили, что к концу апреля в стране будет 40 тысяч украинских беженцев.

Темы: НАТОИрландия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Парламент Канады проголосовал за безвиз для Украины

Сводка штаба: Враг завез 2 тысячи военных с оккупированных территорий Грузии

Враг вводит в заблуждение отказом от замысла окружения Киева – штаб

Зеленский сказал, что думает об отводе войск России

Зеленский о переговорах: Не видим оснований для доверия. Единственная наша гарантия – это ВСУ

У Макрона после разговора с Путиным заявили, что эвакуация из Мариуполя невозможна

Все новости...
НАТО
Зеленский: Кто руководит евроатлантическим сообществом, неужели Москва?
США готовят план действий на случай российских ударов по территории НАТО
Эрдоган поговорит в пятницу с Зеленским, а потом с Путиным
Последние новости
07:48
МИД Германии признал, что Берлин проигнорировал российскую энергетическую угрозу
07:48
Российские солдаты стали проситься домой – Генштаб
07:40
США предупредили американцев о поездках в Россию: могут задерживать
07:30
ООН: Почти 4 млн украинцев стали беженцами
07:09
Парламент Канады проголосовал за безвиз для Украины
06:39
Сводка штаба: Враг завез 2 тысячи военных с оккупированных территорий Грузии
06:21
Украина сформировала стратегические запасы еды на несколько лет – Шмигаль
06:05
СМИ: Британия подумывает предоставить Украине еще оружие, Джонсон просит более смертоносное
05:53
Раде предлагают запретить Московский патриархат в Украине
05:18
Потеря "Мрии": отстранили гендиректора "Антонова"
Все новости...