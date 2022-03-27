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Сіверський напрямок: ЗСУ знищили колону окупантів і захопили техніку

Катерина ТищенкоНеділя, 27 березня 2022, 18:38
фото командування "Північ"

Бійці оперативного командування "Північ" знищили колону окупантів і захопили дві ворожі вантажівки "Урал" моделі "Торнадо-У".

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У". Ці дві вантажівки влетіли в копієчку МОУ РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України".

Деталі: Окрім отримання трофейних "Торнадо", сили спротиву звітують і про знищення ще однієї колони російських військ.

"Два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів", - йдеться в повідомленні.

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