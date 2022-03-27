Северское направление: ВСУ уничтожили колонну оккупантов и захватили технику

Бойцы оперативного командования "Север" уничтожили колонну оккупантов и захватили два вражеских грузовика "Урал" модели "Торнадо-У".

Источник: Оперативное командование "Север"

Дословно: "Силы сопротивления Северщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У". Эти два грузовика влетели в копеечку МОУ РФ, потому что сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это тот случай, когда российская оборонная промышленность работает на пользу Украины".

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Детали: Помимо получения трофейных "Торнадо", силы сопротивления отчитываются и об уничтожении еще одной колонны российских войск.

"Два "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами отправились по известному уже маршруту, открытому украинцами для врагов", - говорится в сообщении.