Чехія заморозила активи підсанкційних росіян на сотні мільйонів крон - прем'єр

Чеська Республіка заморозила активи на сотні мільйонів крон російських громадян та компаній, які підпадають під санкції ЄС, запроваджені проти Москви після вторгнення в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Петро Фіала в ефірі Чеського телебачення, пише "Європейська правда".

Фіала зазначив, що заморожування активів утруднене, оскільки часто вони не ізольовані, а є частиною більших компаній.

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"Ми налаштовані рішуче, ми заморозили активи російських олігархів на сотні мільйонів крон... І ми продовжуватимемо це робити", - сказав він.

Однак, за словами прем'єра, необхідно буде змінити закони, щоб процедура стала ще більш швидкою та ефективною. Поки що, за його словами, необхідно уточнити, як має виглядати така зміна.

У минулому президент Мілош Земан був затятим противником санкцій, але після нападу Росії на Україну висловився за максимально жорсткі заходи проти Кремля. Коментуючи цю зміну у поглядах глави держави, Фіала лише констатував, що він радий тому, що політичне представництво Чехії у цій надзвичайній та екстремальній ситуації висловилося в один голос.

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У Чехії за забезпечення дотримання санкцій відповідає Фінансово-аналітичне бюро. Цього тижня воно оголосило, що займається кількома випадками обходу санкцій. Деякі компанії намагалися перевести десятки мільйонів крон, тому офіс заморозив їхні рахунки та порушив кримінальну справу. Наразі справами займається поліція.

Фіала вважає, що Чехія відіграє провідну роль у Європейському союзі, коли йдеться про санкції. Він нагадав, наприклад, що Прага разом із Польщею та Словенією підготувала список із десяти кроків, які союз має зробити, якщо справді хоче припинити війну в Україні.

Серед запропонованих заходів — відключення всіх російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT та запровадження жорсткіших санкцій щодо всього бізнес-середовища, пов'язаного з російськими олігархами.