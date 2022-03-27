Чехия заморозила активы подсанкционных россиян на сотни миллионов крон

Чешская Республика заморозила активы на сотни миллионов крон российских граждан и компаний, подпадающих под санкции ЕС, введенные против Москвы после вторжения в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала в эфире Чешского телевидения, пишет "Европейская правда".

Фиала отметил, что заморозка активов затруднена, так как зачастую они не изолированы, а являются частью более крупных компаний.

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"Мы настроены решительно, мы заморозили активы российских олигархов на сотни миллионов крон…И мы будем продолжать это делать", — сказал он.

Однако, по словам премьера, необходимо будет изменить законы, чтобы процедура стала еще более быстрой и эффективной. Пока же, по его словам, необходимо уточнить, как должно выглядеть такое изменение.

В прошлом президент Милош Земан был ярым противником санкций, но после нападения России на Украину высказался за максимально жесткие меры против Кремля. Комментируя эту перемену во взглядах главы государства, Фиала лишь констатировал, что он рад тому, что политическое представительство Чехии в этой чрезвычайной и экстремальной ситуации высказалось в один голос.

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В Чехии за обеспечение соблюдения санкций отвечает Финансово-аналитическое бюро. На этой неделе оно объявило, что занимается несколькими случаями обхода санкций. Некоторые компании пытались перевести десятки миллионов крон, поэтому офис заморозил счета и возбудил уголовное дело. Сейчас делами занимается полиция.

Фиала считает, что Чехия играет ведущую роль в Европейском союзе, когда речь идет о санкциях. Он напомнил, например, что Прага вместе с Польшей и Словенией подготовила список из десяти шагов, которые союз должен предпринять, если действительно хочет прекратить войну на Украине.

Среди предлагаемых мер — отключение всех российских банков от международной платежной системы SWIFT и введение более жестких санкций в отношении всей бизнес-среды, связанной с российскими олигархами.