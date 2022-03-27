Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція закликає до продовження діалогу з Путіним

Неділя, 27 березня 2022, 20:15

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав до продовження діалогу з президентом Росії Владіміром Путіним, допоки він не усвідомить ціну, яку доведеться заплатити за вторгнення в Україну.

Про це він заявив під час форуму в Катарі, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Ми повинні продовжувати говорити з росіянами, ми повинні продовжувати говорити з президентом Путіним", - заявив Дріан під час форуму в Досі, який зібрав міжнародних діячів політичної та економічної сфери.

"Потрібно бути вимогливими у діалозі, без жодної наївності, з великою твердістю, але продовжувати говорити з ним так, щоб у якийсь момент він зрозумів, що ціна за його втручання в Україні настільки висока, що краще домовлятися", — додав міністр.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон сказав, що "не вживав би" на адресу Путіна слів, які вжив президент США Джо Байден, зокрема, назвавши його м’ясником - щоб зберігати можливість вести якийсь діалог з президентом РФ.

Макрон додав, що у понеділок або вівторок планує чергову розмову з Путіним, сподіваючись домовитися евакуацію цивільного населення з Маріуполя, у співпраці з Туреччиною, Грецією та Україною.  

Нагадаємо, в уряді Туреччини заявили, що потрібно вести переговори з Росією, щоб допомогти покласти край війні в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ФранціяПутінвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія перекидає ракетні комплекси в Білорусь – Міноборони

Грузія заявила, що приєднується до санкцій проти Росії

План Путіна захопити Україну вже провалився – очільник армії Британії

Байден не збирається говорити з Путіним – потрібна "серйозна деескалація"

Зеленський покарав двох генералів СБУ – позбавив звання за "антигероїзм"

Президент: Перегрупування – частина тактики РФ, попереду будуть битви

Усі новини...
Франція
Вперше за 30 років Франція розгорнула одразу три атомні підводні човни
Франція випробувала модернізовану ядерну ракету
Кулеба закликав бойкотувати Renault через відмову припинити роботу в Росії
Останні новини
05:39
Путіну немає місця у "Великій двадцятці" – Трюдо
05:33
Російські окупанти під Черніговом знищили дві колони волонтерів
05:10
Зеленський нагородив ще 136 військових
04:54
Вірменія не сприятиме транзиту найманців на війну з Україною – Пашинян
04:31
ЗМІ: ЄС на саміті з Китаєм вимагатиме запевнень, що Пекін не допомагатиме Росії у війні
04:28
Росія перекидає ракетні комплекси в Білорусь – Міноборони
03:55
США: Росіяни пошкодили не менше шести зерносховищ в Україні
03:40
Грузія заявила, що приєднується до санкцій проти Росії
03:12
США запроваджують позначку "стать Х" у паспортах
02:40
Мелітополь: Мешканці міста складають для окупантів списки покинутих квартир
Усі новини...