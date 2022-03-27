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Франція закликає до продовження діалогу з Путіним

Неділя, 27 березня 2022, 20:15

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав до продовження діалогу з президентом Росії Владіміром Путіним, допоки він не усвідомить ціну, яку доведеться заплатити за вторгнення в Україну.

Про це він заявив під час форуму в Катарі, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Ми повинні продовжувати говорити з росіянами, ми повинні продовжувати говорити з президентом Путіним", - заявив Дріан під час форуму в Досі, який зібрав міжнародних діячів політичної та економічної сфери.

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"Потрібно бути вимогливими у діалозі, без жодної наївності, з великою твердістю, але продовжувати говорити з ним так, щоб у якийсь момент він зрозумів, що ціна за його втручання в Україні настільки висока, що краще домовлятися", — додав міністр.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон сказав, що "не вживав би" на адресу Путіна слів, які вжив президент США Джо Байден, зокрема, назвавши його м’ясником - щоб зберігати можливість вести якийсь діалог з президентом РФ.

Макрон додав, що у понеділок або вівторок планує чергову розмову з Путіним, сподіваючись домовитися евакуацію цивільного населення з Маріуполя, у співпраці з Туреччиною, Грецією та Україною.  

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в уряді Туреччини заявили, що потрібно вести переговори з Росією, щоб допомогти покласти край війні в Україні.

Теми: ФранціяПутінвійна
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