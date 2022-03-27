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Франция призывает к продолжению диалога с Путиным

Воскресенье, 27 марта 2022, 20:15

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к продолжению диалога с президентом России Владимиром Путиным до тех пор, пока он не осознает "цену, которую придется заплатить" за вторжение в Украину.

Об этом он заявил во время форума в Катаре, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Мы должны продолжать говорить с русскими, мы должны продолжать говорить с президентом Путиным", — заявил Дриан во время форума в Дохе, который собрал международных деятелей политического и экономического мира.

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"Нужно быть требовательными в диалоге, без всякой наивности, с большой твердостью, но продолжать говорить с ним так, чтобы в какой-то момент он посчитал, что цена за его вмешательство в Украине настолько высока, что лучше договариваться", — добавил министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что "не называл бы" Путина словами, которые употребил президент США Джо Байден, в частности, назвав его мясником и, ранее, военным преступником - чтобы сохранять возможность вести какой-то диалог с президентом РФ.

Макрон добавил, что в понедельник или вторник планирует очередной разговор с Путиным, надеясь договориться о эвакуации гражданского населения из Мариуполя, в сотрудничестве с Турцией, Грецией и Украиной.

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Напомним, в правительстве Турции заявили о необходимости вести переговоры с Россией, чтобы помочь положить конец войне в Украине.

Темы: ФранцияПутинвойна
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